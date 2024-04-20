صيانة وتعريض طريق الكسوة الحرجلة العادلية بريف دمشق 

باشرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية العمل بمشروع صيانة وتعريض طريق الكسوة الحرجلة - العادلية في محافظة ريف دمشق

وخلال جولة ميدانية له أوضح مدير عام المؤسسة المهندس جرّيس البشارة أن المشروع يأتي استكمالا لخطة المؤسسة في تعريض الوصلة الطرقية بين اتوستراد دمشق درعا ، ودمشق السويداء في موقعي الكسوة الحرجلة العادلية

وأشار البشارة أن مرحلة التعريض تشمل إضافة حارة مرورية و بانكيت وذلك ضماناً للسلامة المرورية لمستخدمي الطريق على هذه الوصلة .. ويتم حالياً إنهاء طبقة بقايا المقالع والبحص المكّسر.. ليتم بعدها مد قميص أسفلتي ووضع الطريق كاملاً في الخدمة خلال الأيام القادمة.



وزارة النقل