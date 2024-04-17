مع بدء جني المحصول انخفاض أسعار الثوم في الأسواق

انخفضت أسعار الثوم في الأسواق خلال الأيام الماضية، بعد وصوله إلى مستويات قياسية، بلغت نحو 110 آلاف ليرة خلال شهر رمضان لبعض الأنواع.

وجاء الانخفاض في الأسعار تزامناً مع قلع الفلاحين موسم الثوم الأخضر ووصل سعر الكيلو في سوق الهال بدمشق قبل عطلة العيد إلى 12 ألف ليرة.

وفي السياق، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لسيارات تبدو محملة بالثوم بكميات وأعداد كبيرة، وتم تداولها بالنقاش والتحليل وبأن المزارعين استعجلوا في كميات القلع للحاق بالأسعار المرتفعة للمادة، ولكن بالتدقيق والمتابعة والسؤال لدى الجهات المسؤولة، فقد أكدوا أن الصور قديمة، وهي لموسم الثوم في محافظة حماة العام الماضي، فقد كان وفيراً وبكميات كبيرة، ولكن سجل تدهوراً في الأسعار بشكل كبير إلى ما دون التكلفة مع بدء إنتاجه، بسبب قرار منع التصدير، ما دفع المزارعين لتحويل محصولهم إلى علف للماشية.

وقال أحد الفلاحين إن سعر كيلو الثوم العام الماضي كان يتراوح بين 1000 و2000 ليرة، أما اليوم ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج عدة أضعاف، بدأ الموسم بسعر 35 ألف ليرة، متوقعاً أن تكون الأسعار هذا العام متناسبة مع التكاليف، وأكد أنه من المبكر الحديث عن تكرار أزمة الثوم هذا العام، داعياً إلى السماح بتصديره.

بدوره، أكد الخبير التنموي أكرم عفيف أن الكميات الموجودة حالياً في الأسواق قليلة نوعاً ما، وعادة يسارع الفلاحون للقلع مبكراً بغرض زراعة مواسم أخرى مكانه، سواء قطن أو باذنجان أو غيرهما، مضيفاً أنه من المبكر شراء الثوم للتخزين، واعتبر أن سعره مرتفع حالياً مقابل الأسعار المنخفضة للثوم الصيني، ويباع الكيس (5 رؤوس ثوم) بـ15 ألف ليرة.

ونوه عفيف إلى أن الفلاح يدفع دائماً ويتعرض للخسارة، ففي بداية كل موسم تنخفض الأسعار بوجود كميات كبيرة من الحصول، ثم يأتي التاجر يشتري المحصول بثمن قليل ثم يخزنه ويبيعه بأسعار مضاعفة، متسائلاً عن دور السورية للتجارة كمؤسسة تدخل إيجابي، وكتاجر رابح وأخلاقي.

وشدد عفيف على مقدرة السوريين في استعادة الصدارة بالإنتاج عالمياً، والمقدرة على تحويل الأزمة إلى عوامل محفزة على الإنتاج، في حال استعادت الزراعة مكانتها عبر تخفيض مستلزمات الإنتاج وإعادة النظر في سياسة التسعير، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

غلوبال