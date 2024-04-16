كيلو البازلاء بـ 35 ألف ليرة.. والمؤونة تتقلص إلى الحد الأدنى

سجل سعر كيلو البازلاء_الخضراء في بداية قطافها بداية الشهر الجاري 18 ألف ليرة ليتراجع إلى 10 آلاف ليرة، فيما سجل سعر كيلو الحب "الفرط" 35 ألفاً، وسط توقعات بانخفاض أكبر للأسعار مع وصول الموسم إلى ذروته.

وحسب تأكيد إحدى السيدات، فإن مؤونة البازلاء ستتقلص هذا العام إلى الحد الأدنى كما حدث خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما حدّ كثيراً من حفظ المادة بطريقة “التفريز”، وهو ما دفع باتجاه البديل الأقل جدوى، وهو التجفيف ولكن بكميات قليلة.

وأشارت السيدة، إلى أن الأمر لا ينطبق على مادة الفول التي تحتاج إلى “تفريز”، لذلك استغنت الكثير من الأسر عن إعداد مؤونتها من الفول الأخضر.



وقال رئيس دائرة الإنتاج النباتي في درعا المهندس وائل الأحمد: إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكميات المتوقع إنتاجها من محصول البازلاء لهذا الموسم تصل إلى 2750 طناً، وعمليات التسويق تتم إلى أسواق الهال في درعا ودمشق وإلى معامل الكونسروة لغايات التعليب.



تشرين