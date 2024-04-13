ارتفاعات خيالية في أسعار الموالح و المكسرات

سجلت أسعار الموالح والمكسرات في سوريا ارتفاعات خيالية خلال الآونة الأخيرة، وزادت حدّتها مع حلول عيد الفطر.

ففي بعض المناطق بدمشق، بلغ سعر كيلوغرام البزر الأبيض حوالي 110 آلاف ليرة، وكيلوغرام الكاجو 220 ألف ليرة والفستق الحلبي 240 ألف ليرة، وتشكيلات جاهزة تتراوح من 100 – 300 ألف ليرة، بحسب مكوناتها وجودتها.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للمحامص عمر حمود، انخفاض نسبة المبيعات سببه ارتفاع الأسعار لأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي وبنسبة تراجع في البيع تفوق 50%، معللاً ذلك برفع أسعار المواد وملحقاتها والكهرباء والمشتقات النفطية المستعملة في تحميص هذه المواد، إضافة إلى تغير سعر الصرف بين يوم وآخر لكون بعض هذه المواد مستوردة وتالياً ارتفاع أجور العمالة والشحن والنقل والتعبئة والتغليف، عدا عن أنها مرتفعة من بلد المنشأ والارتفاع عالمي وليس محلياً فقط.

ورأي حمود ، أن حرفة صناعة الموالح لم تعد شعبية بل تحولت إلى نوع من الرفاهية، بعد أن كانت حاضرة في كل المناسبات.



أثر برس