ريف دمشق : أب ينهي حياة ابنه والسبب؟

تلقت شرطة ناحية الكسوة في ريف دمشق بلاغًا عن وفاة شاب في العقد الثالث من عمره في أحد المستشفيات بسبب إصابته بطلقات نارية من قبل مجهولين.

تمت إجراءات الكشف الطبي والقضائي على جثة الشاب، وبناءً على إفادة والده، زعم أن ابنه تعرض للاختطاف والاعتداء من قبل أشخاص مجهولين في قرية أم القصور التابعة لمحافظة درعا.



وبتحقيقات مع زوجة ناطور المزرعة، زعم أن مسلحين على دراجة نارية أطلقوا النار على الشاب أمام المزرعة.

ووفقًا لشهود آخرين، تم الاشتباه في والد الشاب بعد سماعهم لإطلاق نار من منزله، وتم اعتقاله.

وخلال التحقيق، اعترف الوالد بأنه أطلق النار على ابنه خلال مشادة كلامية تحولت إلى عراك بسبب خلافات مالية، واتفق مع زوجة ناطور المزرعة على تقديم إفادة كاذبة.

تمت مصادرة السلاح المستخدم وهو مسدس حربي من نوع “ستار”.

وما زالت التحقيقات جارية معهما، وسيتم تقديمهما للقضاء.



وزارة الداخلية