الدفاع الروسية تعلن إسقاط 53 مسيرة أوكرانية فوق أراضي 5 مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 53 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روستوف وساراتوف وكورسك وبيلغورود وإقليم كراسنودار.

وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية والصباح الباكر من يوم 5 أبريل، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 53 مسيرة، من بينها 44 فوق أراضي مقاطعة رستوف، ومسيرة واحدة في كل من مقاطعات ساراتوف وكورسك و بيلغورود، و6 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.



المصدر: نوفوستي