شخص يفتح قنبلة في حي أبو رمانة وسط دمشق

توفي شخص جراء انفجار قنبلة في حي “أبو رمانة” بدمشق، مساء الأربعاء، مما تسبب أيضًا في أضرار مادية في الممتلكات الخاصة.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق أن القنبلة انفجرت بحوزة أحد الأشخاص أثناء مروره في شارع فرعي بالقرب من موقف نورا في حي أبو رمانة.

الانفجار أدى إلى وفاة الشخص الذي كان يحمل القنبلة، بالإضافة إلى تكبد الممتلكات الخاصة أضرارًا مادية.

تم استدعاء دوريات قوى الأمن الداخلي وفوج إطفاء دمشق والهلال الأحمر على الفور إلى موقع الحادث، حيث تم نقل جثة المتوفى إلى أحد مشافي دمشق.

ما زالت التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادثة.



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