الخنافس تغزو دمشق

تزايدت شكاوى السوريين مؤخرًا بشأن انتشار الخنافس في شوارع وطرقات دمشق وعدد من المحافظات، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة مع اقتحامها المنازل.

وفي هذا السياق، أكد قحطان الإبراهيم، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، أن الخنافس تُعالج بالرش، مع التأكيد على أهمية عدم إيقافها للحفاظ على التوازن البيئي.

وأوضح الإبراهيم أن ارتفاع درجات الحرارة هو السبب وراء انتشار الخنافس في الأيام الأخيرة، وأن العمليات الرش ستبدأ قريبًا للتصدي لهذه المشكلة.

وأضاف الإبراهيم أن الرش سيتم تنفيذه بالتنسيق مع المجتمع المحلي والمخاتير، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية كالمناطق المائية والحدائق.

وأكد أن الشكاوى المقدمة ستتلقى الاهتمام اللازم وستتم متابعتها بجدية.

صاحبة الجلالة