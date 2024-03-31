القبض على شخصين أقدما على قتل شاب إثر خلافات شخصية بدمشق

ألقت عناصر شرطة التضامن بدمشق القبض على شخصين أقدما على قتل شاب طعناً بسكين ما أدى إلى وفاته، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة، إنه “ورد أخبار إلى قسم شرطة التضامن بدمشق حول دخول المدعو (قيصر. خ) 2005 إلى مشفى دمشق مفارقاً الحياة إثر تعرضه لطعنة في الظهر، وبالكشف الطبّي على الجثة تبين أن سبب الوفاة هو النزيف الدموي الغزير والصاعد داخل الصدر بفعل جرح طعني”.

وأضافت الوزارة، أنه “بالبحث والمتابعة وجمع المعلومات تبيّن وجود عدة خلافات سابقة بين المغدور وعدة أشخاص في حي الزهور بمحلة الزاهرة، ونتيجة لسرعة التحرك من قبل قسم شرطة التضامن تم تحديد هوية الفاعلَين وإلقاء القبض عليهما”.

وذكرت الوزارة، أنه “بالتحقيق مع المقبوض عليهما (وسيم وإبراهيم) اعترفا بوجود عدة خلافات شخصية أدّت إلى حدوث شجارات بينهم وبين المغدور، وقيام المدعو وسيم بطعن المغدور بظهره بواسطة سكين بعد نشوب أخر شجار بين المغدور وإبراهيم”.

وأوضحت الوزارة، أنهما “قاما برمي أداة الجريمة بمحيط المكان الذي تمّت فيه الجريمة، وبدلالتهما تم العثور على أداة الجريمة ومصادرة شنتيانة كانت بحوزتهما، كما تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهما وتقديمهما إلى القضاء المختص أصولاً”.

يُذكر أن قسم شرطة المزة الغربي بدمشق ألقى القبض على شخص ارتكب جريمة قتل بحق امرأة بقصد السرقة نتيجة وجود خلافات مالية بينهما، قبل أيام.