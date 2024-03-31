الإمارات ترحّل تاجر المخدرات الخطير نور الدين الكبير

أعلنت وزارة العدل البلجيكية أن السلطات في إمارة دبي قامت بترحيل أحد أخطر تجار المخدرات المطلوبين في بلجيكا، وذلك يوم الجمعة.

يُعتقد أن نور الدين الحجيوي، البلجيكي من أصل مغربي، هو واحد من أبرز تجار المخدرات في أنتويرب، وكان مطلوبًا في ثلاث قضايا على الأقل تتعلق بالتجارة بالكوكايين.

تم القبض على الحجيوي، البالغ من العمر 36 عامًا، في دبي في عام 2020 بطلب من بلجيكا، ولكن تم إطلاق سراحه في ذلك الوقت.

وفي العام الماضي، تمت إعادة القبض عليه، وقد قدم استئنافًا قضائيًا ضد قرار ترحيله، لكن المحكمة العليا في الإمارات وافقت على القرار في مطلع آذار/مارس وفقاً لما نقله موقع الحرة.

تم ترحيل المشتبه به، المعروف بلقب “نور الدين الكبير”، على متن طائرة خاصة استأجرتها السلطات البلجيكية، ومن المتوقع أن تهبط في بروكسل ليلة الجمعة.

أوضحت النيابة العامة في أنتويرب، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن القضايا الثلاث التي يواجهها الحجيوي تشمل “توريدًا ضخمًا” للكوكايين إلى أوروبا.

يُعتبر ميناء أنتويرب المدخل الأوروبي الرئيسي للكوكايين من أميركا اللاتينية.

وقد عقدت بلجيكا اتفاقية مع الإمارات في ديسمبر 2021 لترحيل المطلوبين.

يقول المسؤولون إن تجار المخدرات البارزين يقيمون في الإمارات لتجنب التشريعات الأوروبية.

سجلت أوروبا اختراقًا كبيرًا في مكافحة تجارة المخدرات في العام 2021، بعد اختراق شبكة اتصالات مشفرة تعرف باسم “سكاي إي سي سي”، مما أدى إلى اعتقال مشتبه بهم في دبي.

أول من تم ترحيله من الإمارات إلى بلجيكا كان ألباني في ديسمبر 2023.

تسعى السلطات البلجيكية لتسلم نحو 20 من رعاياها، وفقًا لمصادر موثوقة.