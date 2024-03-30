ماذا حصل على متن طائرة الرئيس الأميركي؟

في واقعة مؤسفة تثير الجدل في واشنطن، تم الكشف عن حالات سرقة لمقتنيات من غرفة المراسلين على متن طائرة “إير فورس وان” التي تقل الرئيس الأميركي، وهو ما أثار استياء كبيراً.

وفقاً لتقرير من موقع بوليتيكو، قام العديد من الصحافيين الذين يرافقون الرئيس جو بايدن ورؤساء أميركيين سابقين في رحلاتهم الخارجية، بسرقة العديد من الأشياء الموجودة في الغرفة، بما في ذلك الأكواب المزينة بشعار الطائرة والتي تستخدم لتناول الويسكي والنبيذ.

على الرغم من أن طاقم الطائرة يوزع عادة أكياسًا صغيرة تحتوي على حبات شوكولاتة محملة بالختم الرسمي وتوقيع الرئيس، إلا أن الصحافيين قاموا بسرقة ما تعتبره أعينهم “متعة”، بما في ذلك الأطباق والأكواب.

وبعض المراسلين حتى نظموا حفلات عشاء خاصة واستخدموا الأطباق المسروقة كجزء من تجهيزاتهم، وفقًا للتقرير.

وبعد هذه الفضيحة، قامت رابطة مراسلي البيت الأبيض بإرسال تحذير إلى أعضائها بضرورة عدم احتفاظ الصحافيين بأي أشياء من الطائرة كتذكار، ولكن استجابة الصحافيين كانت ضعيفة وفقاً لموقع التيار.

ويشمل تغطية تكاليف سفر المراسلين وجلوسهم في الجزء الخلفي من الطائرة، وتقديم الطعام والمشروبات لهم خلال الرحلات الجوية.