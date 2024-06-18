40 قطبة لطفلة سقطت من مرجوحة العيد

18-06-2024

40 قطبة لطفلة سقطت من مرجوحة العيد

 بيّن مصدر طبي في مشفى الشهيد ممدوح أباظة أن قسم الأسعاف استقبل طفلة لديها جرح قاطع في رأسها إثر سقوطها عن مرجوحة العيد ، مؤكداً أن أطباء الإسعاف تمكنوا من معالجتها بعد إجراء التحاليل والصور الشعاعية وتدبير حالتها.

و أضاف: تم خياطة الجرح بالرأس والفك بحوالي 40 قطبة، وتم قبول الطفلة في قسم الجراحة لمراقبتها ومتابعة حالتها الصحية لحين تماثلها للشفاء، مثمناً جهود أطباء الإسعاف على سرعة استجابتهم في معالجة الطفلة المصابة. 

وكانت مديرية صحة القنيطرة قد حذرت الأهالي بضرورة توخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة.

الوطن

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