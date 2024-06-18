فوج إطفاء حلب ينقذ "كبش من بئر ماء ليلاقي سكين الجزار على بعد أمتار

نشر فؤاد الأتاسي، أحد رجال الإطفاء في فوج إطفاء حلب، فيديو لعملية إنقاذ أحد الأكباش، سقط في بئر ماء بأحد أحياء مدينة حلب، لكن سرعان ما جرى التضحية به بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر الأتاسي في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك" أنه جرى "إنقاذ كبش غنم سقط في بئر على عمق ٢٥ متراً بحي الجابرية ظهر اليوم"، مشيراً إلى أن "المشكلة أننا أنقذنا الكبش سالم معافى ولكنه لم يمش سوى بضع أمتار ليشرب الماء و يتنعنش ويفرفش ويشرئب ليلاقي سكين الجزار و التكبيرات"

الوطن