تشكيل نادي حميميم الرياضي للأطفال في اللاذقية

أعلن اللواء سيرغي غاشكوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، عن إطلاق نادي حميميم لكرة القدم بدعم من القوات الروسية في سوريا.

خلال حفل الإعلان عن تأسيس نادي “حميميم” الرياضي، أكد غاشكوف، وفقًا لوكالة “سبوتنيك”، أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير رياضة الأطفال وتشجيعهم على الفوز، وستكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات الرياضية بين روسيا وسوريا.

وأوضح أن الفريق المكون من تلاميذ مدارس اللاذقية سيشارك في الدوري السوري، ومن المتوقع أن يقوم بزيارة إلى موسكو للعب مع نادي تسيسكا الروسي في الصيف المقبل وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وأضاف ندى سلمان، الإدارية بنادي حميميم، أنه تم اختيار 24 لاعبًا من طلاب مدارس اللاذقية وتجهيزهم للبدء في التدريبات الأسبوعية بالمدينة الرياضية في اللاذقية، مع إمكانية التدريب في مركز حميميم.

من المقرر أن يشارك الفريق رسميًا في الدوري السوري العام القادم، في خطوة تعزز التعاون الرياضي بين روسيا وسوريا.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تمتلك قاعدتين عسكريتين في سوريا، وهما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية.