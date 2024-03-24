ظاهرة المايكرومون ستصاحب الخسوف

شرح رئيس الجمعية الفلكية السورية، محمد العصيري، أن هناك ظاهرة قمرية تتزامن مع ظاهرة الخسوف المقررة في 24 الشهر الحالي، وهي تعرف بظاهرة “المايكرومون” أو القمر الصغير، حيث سيظهر القمر بحجم أصغر بنسبة 14% من حجمه العادي.

وأوضح العصيري أن هذه الظاهرة لن يلاحظها إلا الأشخاص الذين يراقبون القمر بانتظام، بينما سيكون من الصعب على الآخرين ملاحظة التغير في الحجم، مشيرًا إلى أن رؤية القمر الصغير تتطلب استخدام أجهزة وأدوات متقدمة.

وأشار العصيري إلى أن سبب حدوث هذه الظاهرة يعود إلى بعد القمر عن الأرض، حيث سيكون على بعد يقدر بحوالي 406 ألف كيلومتر، بينما سيكون بعد القمر في حالات القمر العملاق القادمة حوالي 361 ألف كيلومتر فقط.

وبخصوص تأثير هذه الظاهرة، أوضح أنها ستؤثر بشكل أساسي على حركة المد والجزر فقط، مشيرًا إلى أن حالات القمر الصغير تحدث بانتظام ولكن من النادر أن يكون القمر على بعد 406 ألف كيلومتر.

وكان العصيري قد سبق وأشار في تصريحات سابقة إلى أن عام 2024 قد يشهد مرور مذنب في سماء سورية، بالإضافة إلى توقعات بحدوث كسوفين للشمس وخسوفين للقمر، على الرغم من أنهما لن يكونا مرئيين في سورية، وفي المقابل، سيتمكن السكان من رؤية 4 أقمار عملاقة في السماء وحالتين من الهطل الشهابي.



أثر برس