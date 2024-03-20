القبض على حرامي المركبات والدراجات النارية والأجهزة الخليوية والكابلات الكهربائية بدمشق

في إطار جهود مكافحة الجريمة والسرقة، تمكن قسم شرطة برزة في دمشق من القبض على أربعة أشخاص يمارسون سرقة محتويات المركبات المتوقفة، والدراجات النارية، والهواتف الخلوية، والكابلات الكهربائية. الواقعة جاءت كالتالي:

تم القبض على المدعو (مناف . س) أثناء قيامه بسرقة محتويات إحدى المركبات المتوقفة في منطقة برزة، وعُثر بحوزته على هاتف خلوي مسروق سيتم إعادته لصاحبه.

تم القبض على المدعو (أحمد . ج) أثناء محاولته سرقة دراجة نارية في منطقة برزة البلد، وتم استرداد الدراجة وتسليمها لصاحبها.

تم القبض على المدعو (محمد . ن) أثناء كسر زجاج إحدى المركبات المتوقفة وسرقة محتوياتها.

تم توقيف شخص يُدعى (أيهم . أ) يقوم بسرقة الكابلات الكهربائية وحرقها لاستخراج مادة النحاس وبيعها لتحقيق ربح مالي.

خلال التحقيقات، اعترف المقبوض عليهم بما نُسب إليهم وبارتكابهم عدة عمليات سرقة في أحياء مختلفة في مدينة دمشق بالتعاون مع أشخاص آخرين يجري البحث عنهم. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص للمحاكمة وفقاً لوزارة الداحلية.