الأمير ويليام في ورطة بسبب علاقة غرامية مع امرأة أخرى

يبدو أن المشاكل لا تزال تلاحق أفراد العائلة المالكة البريطانية، فبعد تداول الشائعات المستمرة التي تؤثر على حياتهم الشخصية، عادت قصة وجود علاقة غرامية تربط الأمير ويليام بروز هانبري إلى الواجهة مجددًا، ما أثار غضب الأميرة كيت ميدلتون بمجرد اكتشافها لذلك.

وفي أول تعليق على هذا الأمر، أوضح أحد الخبراء الملكيين أن روز هي صديقة قديمة للعائلة المالكة وزوجة “صديق مقرب من ولي العهد” يُدعى ديفيد روكسافاغ.

وعلّق بسخرية على الاسم، مشيرًا إلى أنه لا يبدو نبيلًا بحق وأشبه بـ “روكسافاغ” بالفعل يتحول إلى اسم موسيقي من عصر الفلينستون وفقاً لموقع لها.

وأشار إلى أن انتشار هذه الشائعات والتعليقات “مزعج للغاية، ولكن من المتوقع إثارة شائعات الخيانة بعدما ظهرت كيت في صورة عيد الأم الأخيرة برفقة أطفالها الثلاثة دون وجود وليام أو حتى خاتم زواجها”.

وأشار موقع “cosmopolitan” إلى أن علاقة ويليام وروز المزعومة كانت موضوعًا للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، خاصة بعد تصريحات ستيفن كولبير في برنامجه Late Show With Stephen Colbert، حيث ذكر كولبير بشكل مازح أن “المملكة تشهد ضجة بسبب غياب كيت ميدلتون، حيث يظن الناس أن ذلك مرتبط بوجود علاقة غرامية بين زوجها وامرأة أخرى”.

واستطرد: “أعتقد أننا جميعًا نعرف هوية المرأة الأخرى المزعومة”. وسخر بطرافة من الزوجين، متلمحًا إلى وجود الخيانة في علاقتهما، علمًا بأنهما يحرصان دائمًا على تقديم صورة مثالية لعلاقتهما أمام الجمهور.