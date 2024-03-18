تفاصيل مفاوضات سرية بين واشنطن وطهران؟

كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن إجراء مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط بسلطنة عُمان في بداية العام الجاري، حيث تناولت المحادثات الحرب في غزة والتوترات المرتبطة بها في الشرق الأوسط.

خلال هذه المفاوضات، طلبت الولايات المتحدة من إيران وقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واستهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا ،بدورها، طلبت إيران وقف إطلاق النار في غزة.

تبادل المسؤولون العمانيون رسائل بين الوفدين الإيراني والأميركي خلال المحادثات التي تمت في غرف منفصلة، وترأس وفد طهران نائب وزير الخارجية الإيراني كبير المفاوضين النوويين علي باقري، مقابل بريت ماكغورك، منسق الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط.

رغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، إلا أن الولايات المتحدة وإيران طمأنتا بعضهما بأنهما لا تسعيان إلى مواجهة مباشرة، وهو الموقف الذي تم نقله في الرسائل التي مررها الطرفان عبر وسطاء.

قبل المفاوضات، شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على أهداف للحوثيين في اليمن وقواعد عسكرية مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

ورغم هذه الضربات، إلا أن الهجمات على القواعد الأميركية في العراق انخفضت منذ ذلك الحين.

يظهر هذا التقرير أهمية الدور العماني في تسهيل الاتصالات السرية بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في المنطقة الشرقية.