تركيا تلمح إلى مرحلة جديدة على حدودها مع سورية

ألمح وزير الدفاع التركي، يشار غولر إلى مرحلة عسكرية مختلفة ستتبعها تركيا على طول حدودها الجنوبية، وخاصة مع شمال العراق.

وقال في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه و”تماشياً مع الإطار الذي رسمه رئيسنا سوف نكمل الدائرة التي ستؤمن حدودنا مع العراق هذا الصيف ونزيل الإر. هاب من كونه مشكلة”.

وأضاف : “إن نضالنا مستمر وفق خطة مدروسة منذ 5-6 سنوات، والآن تحتاج تركيا إلى الانتقال إلى مرحلة أخرى.

ويأتي حديث غولر بعد أيام من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أنهم بصدد إتمام الطوق لتأمين الحدود التركية مع العراق.

وقال : “أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودنا مع العراق وخلال الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم”.

كما أكد أن بلاده “لاتزال مصممة على المضي قدماً في إنشاء حزام أمني بعمق 30-40 كم على حدودها مع سورية”.

لماذا 40 كيلومتراً؟

وحسبما نقلت صحيفة “صباح” عن وزير الدفاع التركي فإن إصرار تركيا على إنشاء الحزام الأمني بعمق 40 كيلومتراً يرتبط بهدف عسكري وأمني.

وأوضح بالقول : “لأن هذه هي المسافة التي يمكن للأكراد أن يستقروا فيها ويشكلوا تهديداً لبلدنا بالموارد المتوفرة لديهم”.

“إذا أبقيناهم على بعد 30 إلى 40 كيلومتراً على الأقل من حدودنا، فإن أمتنا وحدودنا ستكون آمنة”، وفق تعبير الوزير التركي.

وتابع : “نقول إنه يجب علينا إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت ممكن وإنقاذ تركيا من آفة الإرهاب هذه.

ولن ينتهي نضالنا حتى يتم إغلاق القفل الأمني وتطهير شمال العراق من الإرهـابيين”.

وكانت تركيا قد بدأت سلسلة ضربات مركزة ومكثفة في شمال العراق ومناطق سيطرة “وحدات حماية الشعب” في شمال وشرق سورية.

وجاء ذلك بعدما تلقت هجمات أسفرت عن مقـ. ـتل عدد من الجنود الأتراك على يد “حزب العمال الكردستاني” في شمالي العراق.

“على خط العراق – تركيا”

وفي الآونة الأخيرة وبعد تكثيف الهجمات ضد القوات التركية أجرى مسؤولون أتراك كبار زيارات رفيعة المستوى إلى العراق، وشملت بغداد وأربيل.

ومن المقرر أن تعقد تلك الزيارات رفيعة المستوى مرة أخرى هذا الشهر، حسب صحيفة “حرييت“.

ونقلت عن غولر قوله : “العراقيون يؤكدون في تصريحاتهم أن حزب العمال الكردستاني يشكل خطراً عليهم، وأنه قام بإخلاء مئات القرى في شمال البلاد وتشريد سكانها”.

وأضاف : “قبل عامين قلنا لننشئ مركز عمليات مشتركة مع العراق وقد استجابوا لذلك ولكننا لم نتخذ أي خطوة في هذا الموضوع حتى الآن”.



وستكون هذه القضية على جدول أعمالنا مرة أخرى في اجتماعنا في بغداد، حسب الوزير التركي.



وأضاف أن “الحرب ضد الإرهـاب ضرورية أيضاً لأمن وسلام القرويين الذين نزحوا بسبب منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهـ. ابية في شمال العراق”.



وكالات