واشنطن: استهداف المدمرة "لابون" في البحر الأحمر بصاروخ حوثي

13-03-2024

واشنطن: استهداف المدمرة "لابون" في البحر الأحمر بصاروخ حوثي

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، استهداف المدمرة "لابون" في البحر الأحمر بواسطة صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل اليمن.

وقالت القيادة في بيان لها: "أطلق الحوثيون الإرهابيون صاروخاً باليستياً قصير المدى من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة الأمريكية (يو إس إٍ لابون" في البحر الأحمر".

وأضافت: "الصاروخ لم يصب المدمرة ولم يبلغ عن وقوع أية إصابات".

وأكدت أن القوات الأمريكية وسفينة تابعة للتحالف تمكنت من إسقاط طائرتين بدون طيار تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...