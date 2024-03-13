رمضان 2024.. تفاوت في ساعات صيام بين الدول العربية والعالم 

تشهد الدول العربية تفاوتًا في ساعات الصيام، في رمضان 2024، حيث يعزى هذا التفاوت الكبير في ساعات الصيام إلى اختلاف خطوط العرض وموقع البلدان على الكرة الأرضية، حيث تطول ساعات الصيام كلما اقتربنا من المناطق القطبية، وتقصر كلما اقتربنا من خط الاستواء.

وستكون أقصر ساعات الصيام في موروني بجزر القمر بمعدل 13 ساعة و4 دقائق، بينما ستكون أطول ساعات الصيام في الرباط بالمغرب بمعدل 14 ساعة و23 دقيقة.

وفي السعودية، ستتراوح ساعات الصيام في رمضان بين 13 ساعة و12 دقيقة في 11 مارس و13 ساعة و57 دقيقة في 9 نيسان.

وفي سورية تكون أطول ساعات الصيام يوم 9 نيسان بـ14 ساعة و 23 دقيقة و أقصرها يوم 11 آذار 13ساعة و 18 دقيقة.

أما في الإمارات ومصر، فستكون أقصر ساعات الصيام 13 ساعة و13 دقيقة في 11 آذار/مارس، وأطولها 13 ساعة و57 دقيقة في الإمارات و14 ساعة و12 دقيقة في مصر في 9 نيسان.

على المستوى العالمي، ستشهد نوك في غرينلاند وريكيافيك في آيسلندا أطول ساعات صيام رمضان 17 ساعة و26 دقيقة و17 ساعة و25 دقيقة على التوالي.

في المقابل، ستكون أقصر ساعات الصيام في بورتو مونت بتشيلي بمعدل 12 ساعة و44 دقيقة، وفي كرايست تشيرش بنيوزيلندا بمعدل 12 ساعة و26 دقيقة.