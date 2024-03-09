وزارة الصحة: استقبال الحالات الحرجة والإسعافية في المشافي لأي شخص بشكل مجاني

كشف وزير الصحة حسن الغباش، أنه تم إصدار تعاميم للمشافي والهيئات العامة لاستقبال الحالات الحرجة والإسعافية بشكل مجاني ولأي شخص كان.

وأوضح الغباش خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق، أن لقاح السحايا لا يتم توزيعه على المراكز الصحية وإنما تم حصر تداوله في مركز اللقاح الدولي لتلقيح عدد من الفئات وتشمل المسافرين لأداء فريضتي الحج والعمرة، والمسافرين إلى مناطق موبوءة ينتشر فيها المرض، والتجمعات الكبيرة كمعسكرات ومراكز التدريب.

من جهتها، بيّنت مديرة المشافي في وزارة التعليم العالي ميشلين كاسوحة أن قسم سرطان الأطفال في مشفى البيروني متوقف بسبب أعمال الصيانة وإعادة التأهيل، بحيث تمت إحالة مختلف المرضى إلى جمعية بسمة وقسم سرطان الأطفال في مشفى الأطفال، متوقعة أن يكون بالخدمة مع بداية العام القادم لاستقبال المرضى، مشيرةً إلى أن الوزارة بصدد إجراء عقد صيانة قيد الدراسة والعروض الفنية لمصاعد مشفى الأسد الجامعي بدمشق.

إذاعة ميلودي