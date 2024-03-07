إيريس.. أول مدرّس آلي مزوّد بالذكاء الاصطناعي يبدأ العمل في مدرسة هندية

بدأ أول مدرّس آلي مزوّد بالذكاء الاصطناعي العمل في مدرسة بجنوب الهند، وفق ما نقلته وكالة “تاس”، الخميس.

ويمكن للروبوت الإجابة على أسئلة متعددة المستويات حول موضوعات مختلفة، وتقديم المساعدة الصوتية وتسهيل التعليم التفاعلي داخل القاعة الصفية.

وظهر أول روبوت مدرسي مزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مدرسة “تريفاندروم” الثانوية العليا بولاية “كيرالا” الجنوبية، وأطلق مطوّروه عليه اسم “إيريس”.

وأُعطيت الروبوت ملامح المدرّسة الحقيقية المرتدية زي “الساري” الهندي، وتتحرك في الفصل الدراسي باستخدام عجلات، وعندما تلتقي بالطلاب تمد يدها لتحيتهم.

وقال المطوّرون، إنه “نعتزم بمساعدة (إيريس) تحقيق ثورة حقيقية في التعليم من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليم حقيقي، ومن خلال التكيّف مع احتياجات وتفضيلات كل طالب، تعمل (إيريس) على جعل الدروس جذابة وفعّالة”.

يُذكر أن الروبوت “إيريس” تم تطويره في إطار مشروع “Atal Tinkering Lab”، بصفته مبادرة تقدم بها المعهد الوطني الهندي للتحوّل الرقمي والذي يهدف إلى تحفيز النشاط المدرسي.

وذكر خبراء، أنه “لا يزال من الصعب تقييم مستقبل وأبعاد استخدام المدرسين الآليين في السنوات المقبلة، لكن تجربة استقطاب (إيريس) تُعطي بالتأكيد صورة عن التعليم المستقبلي، إذ سيلعب الذكاء الاصطناعي دوراً مساعداً”.