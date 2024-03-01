أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى
أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:
– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد خمسة فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس ومنزلاً في مخيم يبنا برفح جنوب قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بيت حانون شمال قطاع غزة
– كتائب القسام في المقاومة الفلسطينية: العدو الصهيوني يتعمد قتل أسراه للتخلص منهم
– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 30228 شهيداً و 71377 جريحاً.
– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيداً و 920 جريحاً.
– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء بينهم طفل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل في شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء و3 جرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً لفلسطينيين في منطقة المصلبة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في شمال قطاع غزة
– استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلاً في مخيم البريج
– وسائل إعلام فلسطينية: شهيدان على الأقل وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة
– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تحشيدات للعدو الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
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