حالات العنف ضد الأطفال  تتزايد واكثرها في حلب 

28-02-2024

حالات العنف ضد الأطفال  تتزايد واكثرها في حلب 

ذكر رئيس الطبابة الشرعية في سورية د.زاهر حجو : وردت حالة طفلة في حماه عمرها 5 سنوات تعاني من هزال وسوء تغذية وتتعرض للعنف والاضطهاد من قبل والدها حيث تبيَّن وجود كدمات متنوعة في أنحاء جسدها وكسور قديمة وحديثة مع تشوه محور الساعد الأيمن.

- الطفلة التي تعرضت لأذية دماغية إثر تعرضها للضرب من قبل زوجة والدها في دمشق ، حالتها غير مستقرة حيث لاتستجيب للعلاج. 

-  آخر مشاهدة للطب الشرعي فيمايتعلق بحالة الطالبة تسنيم التي تعرضت للضرب في مدرسة بحلب ، تفيد بأنها أفضل وهناك تحسُّن في ضغط العين  لكن المشكلة الكبيرة في وجود هرس بالقدمين إذ لاتستجيب للعلاج على مستوى 9 أصابع مايعرضها في أسوء الاحتمالات إلى بتر عدد من الأصابع.

- أكبر عدد لحالات العنف ضد الأطفال موجود في حلب حيث هناك 8 حالات منذ بداية العام.


أرابيسك

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...