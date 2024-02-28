حالات العنف ضد الأطفال  تتزايد واكثرها في حلب 

ذكر رئيس الطبابة الشرعية في سورية د.زاهر حجو : وردت حالة طفلة في حماه عمرها 5 سنوات تعاني من هزال وسوء تغذية وتتعرض للعنف والاضطهاد من قبل والدها حيث تبيَّن وجود كدمات متنوعة في أنحاء جسدها وكسور قديمة وحديثة مع تشوه محور الساعد الأيمن.

- الطفلة التي تعرضت لأذية دماغية إثر تعرضها للضرب من قبل زوجة والدها في دمشق ، حالتها غير مستقرة حيث لاتستجيب للعلاج.

- آخر مشاهدة للطب الشرعي فيمايتعلق بحالة الطالبة تسنيم التي تعرضت للضرب في مدرسة بحلب ، تفيد بأنها أفضل وهناك تحسُّن في ضغط العين لكن المشكلة الكبيرة في وجود هرس بالقدمين إذ لاتستجيب للعلاج على مستوى 9 أصابع مايعرضها في أسوء الاحتمالات إلى بتر عدد من الأصابع.

- أكبر عدد لحالات العنف ضد الأطفال موجود في حلب حيث هناك 8 حالات منذ بداية العام.



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