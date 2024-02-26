تسرّب نفطي غربي ميناء بانياس

كشف مصدر في مدينة بانياس عن حدوث تسريب نفطي غرب ميناء بانياس منذ يومين، رصدت بقع نفطية غير معروفة المصدر على الشاطئ بالقرب من الميناء، مما أثار قلق سكان المنطقة الذين أبلغوا عن استنشاق روائح النفط، ووفقًا للمعلومات، يظهر في الصور ثلاثة أشخاص وقارب قد يكونون ذوي صلة بالحادث.

من جانبه، أكد دكتور محمد صالح، مدير البيئة في طرطوس، أن تسرب النفط وصل إلى الشاطئ عبر مجرور الصرف الصحي، الذي يصب في الجهة الغربية لميناء بانياس، وأوضح أن فرقًا فنية وخبراء تابعين للجهات المختصة في المحافظة، بما في ذلك الشركة السورية لنقل النفط ومركز مكافحة التلوث والمحطة الحرارية، تعمل على تفتيش جميع خطوط نقل النفط لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لموقع أثر برس المحلي.

وأشار صالح إلى أن الفرق المختصة نشرت أنابيب ماصة لامتصاص التلوث النفطي وقامت برش مواد مبددة للبقايا النفطية في خط الصرف الصحي المجاور لمكان التسرب، في انتظار معالجة الحادث .

يُشير إلى أنه تم تداول شكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي في بانياس تفيد بانبعاث روائح كريهة في أحد الأحياء القريبة من الشاطئ، مما يشير إلى أن تسرب النفط قد يكون مصدرًا لتلك الروائح.

