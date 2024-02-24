مشروع الصرف الصحي على مجرى نهر بردى يتسبب بعطش ويباس الأراضي المحيطة به

وردت عدة شكاوى تتعلق بتعديات على الأراضي الزراعية في منطقتي بسيمة وعين الخضرة في ريف دمشق، نتيجة تنفيذ مشروع للصرف الصحي على مجرى نهر بردى،و يُزعم أن هناك انتهاكات للممتلكات الخاصة وترك الأنقاض دون إزالة.

يهدف مشروع الصرف الصحي إلى تحسين نوعية مياه نهر بردى من خلال إقامة محطات تحلية، وتضمنت التصريحات أن الأهالي في بسيمة وعين الخضرة تفاجئوا بتمرير المشروع عبر أراضيهم الزراعية بشكل يختلف عن خط سيره في القرى الأخرى، وقد أدت هذه التعديات إلى أضرار للمزارعين والمجتمع المحلي.

رئيس بلدية جديدة الوادي، فتيان يوسف، أكد القيام بمشروع الصرف الصحي لتحسين نوعية مياه نهر بردى، وأشار إلى أن الشكاوى تأتي من بعض القضايا المتعلقة بالأضرار الناتجة عن تنفيذ المشروع وتأثيره على الأراضي الزراعية، كما أوضح أن هناك تعاملًا مع هذه الشكاوى من خلال المجلس البلدي والمجتمع المحلي.

من جهته، أوضح مدير المتابعة في محافظة ريف دمشق، المهندس غاندي سليمان، أنه تم التواصل مع مديرية الموارد المائية بخصوص المشكلة، وطُلب منهم التدقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية.

تم تأكيد وجود مشروع لتحسين نوعية مياه نهر بردى بمحطات تحلية، ورغم أهمية المشروع، إلا أنه أثار قضايا متعلقة بالأثر البيئي والاقتصادي على الأراضي الزراعية وحقوق المزارعين، وتم التأكيد على ضرورة تسريع عمليات التنفيذ لتفادي المشاكل المستقبلية والمحافظة على الغطاء النباتي والمياه في المنطقة وفقاً لموقع أُثر برس.

تجدر الإشارة إلى أن هناك تأثيرًا غير متوقع للمشروع على البيئة المحلية، حيث أدى تغيير مسار النهر إلى جفاف سطحه، مما يشكل تهديدًا للغطاء الزراعي ويزيد من مشاكل الجفاف في المنطقة.