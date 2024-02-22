طلاب جامعة الحواش يشكون تقاضي الحافلات أجور زائدة منهم

اشتكى عدد من طلاب جامعة الحواش الخاصة من تقاضي الحافلات التي تقلهم من حمص إلى الجامعة بريف حمص الغربي أجوراً عالية بالنسبة لمسافة حوالي 40 كم.

وقال الطلاب المشتكون : إن الباصات تتقاضى أجرة الراكب الواحد إلى جامعة الحواش مبلغاً وقدره 15 ألف ليرة سورية في الذهاب ومثلها في الإياب بتكفلة نقل إلى الجامعة يومياً 30 ألف ليرة علماً أن المسافة إلى الجامعة حوالي 40 كم، مشيرين إلى أن الباص يتسع لـ24 راكباً ومنها ينطلق من حي الأرمن وأخرى من قرب مشفى الرازي، منوهين إلى أن السائق يُجلِس بعض الطلاب على المحرك ومنهم يصعد على الواقف مع صعود بعض المرضى المتوجهين للمعالجة في الجامعة.

وأوضح المشتكون أنهم في حال قرروا الذهاب عبر سرافيس الكراج فيجب عليهم الحجز مسبقاً مع دفع مبلغ 10 الآف ليرة، مطالبين تحديد أجرة منصفة للطلاب في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وخاصةً أن بعضهم سجل في الجامعة عبر منحة دراسية.

وحول موضوع الشكوى، قال موريس جبيلي أمين جامعة الحواش إن الجامعة لم تجر أي عقد مع باصات لنقل الطلاب إلى الجامعة، مبيناً أنه مع بداية الفصل الدراسي تقدم الطلاب بشكوى وتم إعلام محافظة حمص وبدورها قامت بتسيير باصات نقل داخلي لمدة أسبوع حيث قامت الحافلات الخاصة بتخفيض أجور النقل إلى الجامعة، موضحاً أنه حتى الآن لم يتقدم الطلاب بشكوى عن تقاضي الحافلات أجور زائدة.

وفي رده على الشكوى بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة حمص بشار العبد لله لـ”أثر برس” أنه بناءً على الشكاوى المتعلقة بعملية نقل طلاب جامعة الحواش من مدينة حمص قررت لجنة نقل الركاب المشترك تسيير عشرة باصات من وإلى مدينة حمص بالتعاون مع شركة النقل الداخلي.

وبيّن العبد الله أن خط سير الباصات وفق المحاور التالية: باص من إشارة الزهراء الساعة السادسة صباحاً باتجاه مركز المدينة إشارة الرازي، وباصان من إشارة الزهراء الساعة السادسة صباحاً عبر شارع الستين حتى جمعية العرين ثم دوار الفاخورة دوار النزهة دوار السيد الرئيس جسر بابا عمر إشارة الرازي، إضافة إلى باصين من عند دوار النزهة الساعة السادسة والنصف صباحاً عبر دوار السيد الرئيس حتى جسر بابا عمرو إشارة الرازي، وثلاثة باصات عند دوار السيد الرئيس الساعة السادسة والنصف صباحاً وباصان من إشارة الرازي الساعة السادسة و45 دقيقة صباحاً.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة حمص أن هذا الإجراء كحل مؤقت لضمان استمرار وصول الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدوام، مشيراً إلى أنه على التوازي يتم العمل من قبل الجهات المعنية بالمحافظة وجامعة الحواش لتأمين عملية النقل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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