شرطة حماة تشيع شهيدها الشرطي يوسف مرسل فضة بعد القبض على قاتله

شيّعت قيادة شرطة حماة الشهيد الشرطي “يوسف مرسل فضة” في موكب رسمي وشعبي حاشد، كان الشهيد يعمل في شرطة ناحية وادي العيون، جرى نقل جثمانه من مشفى مصياف الوطني إلى مثواه الأخير في قرية نهر البارد بالغاب.

توفي الشرطي الشهيد خلال أداء مهامه ليلة أمس أثناء محاولته اعتقال مجرم في وادي العيون، قام المجرم برمي قنبلة وإطلاق النار على قوة الدعم، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة.

أكدت مصادر في قيادة شرطة حماة أن الوحدات الشرطية نجحت في اعتقال المجرم بكمين أثناء محاولته الهروب بفان من وادي العيون إلى تلكلخ، حيث كان برفقته شخصين.

الوطن أون لاين

