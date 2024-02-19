مقتل 107 وجرح 145 فلسطينيا خلال ٢٤ ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، راح ضحيتها 107 شهداء و145 جريحاً.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 136 على القطاع ارتفع إلى 29092 شهيداً و69028 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال حولت مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية، وتعرض حياة 136 من المرضى و25 من الطواقم الطبية للخطر، مشيرة إلى أنهم بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا أوكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة، حيث يرفض الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المجمع.