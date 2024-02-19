19-02-2024
كالعادة.. “حماية المستهلك” ترفع سعر بعض المشتقات النفطية
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليل الأحد ، سعر بعض أنواع المشتقات النفطية، وذلك للمرة الرابعة منذ مطلع العام 2024.
وأفادت الوزارة عبر حساباتها على مواقع التواصل أنه تم “رفع/ تحديد” سعر ليتر بنزين أوكتان 90 إلى 11 ألف بعد أن كان 10500 ليرة، وسعر أوكتان 95 إلى 14110 بعد أن كان 13825 ليرة، وخفضت سعر المازوت الحر إلى 12290 بعد أن كان 12425 ليرة.
يشار إلى أنه مع كل رفع لسعر المحروقات تزداد صعوبة الأوضاع الاقتصادية على المواطن أكثر لجهة المواصلات، وانعكاسه على أسعار المواد الأساسية لما يصاحبها من ارتفاعات جراء ارتفاع أجور النقل.
يذكر أن وزارة “حماية المستهلك” رفعت سعر المحروقات 6 مرات خلال عام 2023 الذي يعتبره البعض أسوأ الأعوام اقتصادياً على سوريا، وخلال شهرين من 2024 رفعت سعر المحروقات 4 مرات بمعدل مرة كل أسبوعين وبمقدار 500 ليرة.
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