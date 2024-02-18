تسعيرة جديدة للكهرباء مطلع آذار القادم

أصدرت وزارة الكهرباء قراراً برفع تسعيرة مبيع الكيلو واط الساعي من الكهرباء لجميع القطاعات بدايةً من مطلع شهر آذار القادم.

وأفادت الوزارة، بحسب وسائل إعلام، أنه بموجب القرار وصلت التسعيرة الجديدة إلى 10 ليرات لشريحة الاستهلاك من 1- 600 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة و25 ليرة لشريحة الاستهلاك من 601 – 1000 كيلو واط ساعي.

وبحسب القرار وصلت التسعيرة إلى “135 ليرة للشريحة من 1001- 1500 كيلو واط ساعي، و600 ليرة للشريحة من 1501- 2500 كيلو واط ساعي و1350 ليرة للشريحة التي تزيد عن 2500 كيلو واط ساعي”.

وأكمل القرار “حددت الوزارة 950 ليرة للأغراض التجارية والصناعية والحرفية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لتخزين المنتجات الزراعية والحيوانية، وللدوائر الرسمية والمؤسسات والشركات التابعة لوزارة الكهرباء وأغراض الإنارة العامة في المدن والبلدات والقرى، والاستهلاك الزائد عن حد الإعفاء في دور العبادة”

كما وصلت التسعيرة الجديدة، بحسب القرار، إلى 1600 ليرة للكيلو واط الساعي لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية بمختلف أبعادها فيما حددت تسعيرة المبيع للجمعيات الخيرية بـ675 ليرة وو600 ليرة لأغراض الري والإنتاج الزراعي”.

وفي وقت سابق، كشف وزير الكهرباء غسان الزامل لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر، أن الفواتير المدفوعة لا تشكل سوى جزء بسيط من تكاليف التشغيل وليس الانتاج ولابد من إعادة تصحيح التعرفة وهذا قيد الدراسة حالياً”.

وأضاف “الزامل” أن “الدولة قادرة على تحمل الدعم للشريحة الأولى حتى 600 كيلو وما بعد ذلك يجب أن تذهب نحو تعرفة تتناسب مع شرائح الاستهلاك الأعلى بما يخفف جزءاً من العجز مع بقاء التسعيرة اجتماعية أولاً وتتناسب مع دخل المواطن”.