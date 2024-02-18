أخبار الرياضة
الفارسة شام الأسد تفوز بالمباراة الأولى والثانية في بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين والخمس نجوم
الفارسة ماسة عدنان تتوج بلقب سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 100 كم
منتخبنا الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره العراقي عند الثامنة والنصف من مساء اليوم ضمن بطولة لبنان الدولية الودية
الدوري الإنكليزي بكرة القدم- الأسبوع 25– اليوم : شيفيلد يونايتد × برايتون (17.00)، لوتون تاون × مان يونايتد (19.30)
الدوري الإسباني بكرة القدم- الأسبوع 25– اليوم : رايو فاليكانو × ريال مدريد (16.00)، غرناطة × ألميريا (18.15)، مايوركا × سوسيداد (20.30)، بيتيس × ألافيس (23.00)
الدوري الإيطالي بكرة القدم- الأسبوع 25– اليوم : لازيو × بولونيا (14.30)، إيمبولي × فيورنتينا، أودينيزي × كالياري (5,00)، فرزينوني × روما (20.00)، مونزا × ميلان (22.45)
الدوري الألماني بكرة القدم- الأسبوع 22– اليوم : فرايبورغ × فرانكفورت (17.30)، بوخوم × بايرن ميونيخ (19.30)
الدوري الفرنسي بكرة القدم- الأسبوع 22– اليوم : ستراسبورغ × لوريان (15.00) ، موناكو × تولوز، رين × كليرمون، مونبيلييه × ميتز (17.00)، ريمس × لنس (19.00)، بريست × مرسيليا (22.45)
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