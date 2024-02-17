دول عربية تقيّد استخدام أمريكا لأراضيها في شن هجمات ضد سوريا والعراق واليمن

أفادت مصادر مطلعة لموقع “بوليتيكو” الأمريكي بأن بعض الدول العربية، بما في ذلك الإمارات، تعمل على فرض قيود على قدرة الولايات المتحدة على استخدام القواعد العسكرية على أراضيها لتنفيذ غارات جوية ضد حركات المقاومة في الشرق الأوسط، وأفادت المصادر بأن هذه القيود تأتي نتيجة لرغبة هذه الدول في عدم الظهور بمثابة مقرّبة جداً من الغرب وإسرائيل أمام الرأي العام.

وأوضح مسؤول أمريكي ومساعد لنائب في الكونغرس ومسؤولين غربيين أن الارتفاع في عدد الضحايا المدنيين في غزة أدى إلى قيام بعض الدول العربية، خاصة تلك التي تسعى للتقارب مع إيران، بتقييد استخدام الولايات المتحدة وحلفائها لقواعدها لتنفيذ غارات جوية ضد حركات المقاومة في سوريا والعراق واليمن، وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بعض الدول العربية تقيد الوصول إلى القواعد العسكرية الأمريكية وحركة الطائرات المشاركة في هذه الضربات.

تأتي هذه التسريبات في سياق الهجمات الأمريكية الأخيرة على اليمن وسوريا والعراق، حيث شنت طائرات أمريكية وبريطانية غارات جوية على منطقة رأس عيسى في اليمن، يُشار إلى أن جماعة “ألوية الوعد الحق” في العراق أعلنت في وقت سابق استهداف القواعد الأمريكية في الكويت والإمارات ردًا على ما اعتبرته جرائمًا من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة.