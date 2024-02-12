فرسان سوريا يتألقون ببطولة كأس رئيس الدولة الدولية في الإمارات

تألق فرسان سوريا ببطولة كأس رئيس الدولة الدولية لقفز الحواجز التي أقيمت على ميادين منتجع الفرسان الرياضي في الإمارات.

وحقق فرساننا ألقاب شوط مجلس أبو ظبي الرياضي من فئة النجمتين بعد تنافس كبير بين أكثر من 60 فارساً وفارسة من نخبة فرسان العالم على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، حيث توج فرساننا في مراكزها الخمسة الأولى على التوالي، فكان المركز الأول لفارستنا شام الأسد بزمن قدره 37.83 ثانية.

وذهبت وصافة الشوط ذاته للفارس هادي نظام بزمن قدره 39.66 ثانية، وحل ثالثاً الفارس مغيث شهاب بفارق أجزاء من الثانية تلاه الفارس فادي زبيبي في المركز الرابع والفارسة آية حمشو في المركز الخامس.

يذكر أن البطولة انطلقت الخميس الماضي بمنافسة دولية من فئة النجمتين بمواصفات الجولة الواحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم وتنافس فيها 72 فارساً وفارسة.

وسجل الزمن الأفضل دون خطأ فارسنا فادي الزبيبي بزمن 65.08 ثانية، وجاء ثانياً الفارس أسامة الزبيبي بزمن 57.95 ثانية، كما احتل فارسنا فادي زبيبي المركز الرابع للشوط الثاني من البطولة لارتفاع 140 سم وفاز بالمركز الثاني للشوط السابع ارتفاع 130 سم.

وتوجت فارستنا شام الأسد بالمركز الثالث لشوط كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك فئة النجمتين لارتفاع 140 سم، وسط مشاركة 69 فارساً وفارسة من 19 دولة.