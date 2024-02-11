بطل غير متوّج.. من هو الأردني موسى التعمري؟

استطاع جناح منتخب الأردن، “موسى التعمري”، من السيطرة على قلوب الجماهير الأردنية ومن خلفها جميع الجماهير العربية سيما في العراق وسوريا ومصر وفلسطين.

وخطف لاعب نادي “مونبليه” الفرنسي قلوب الجماهير بدايةً بموقفه المشرف من العدوان الصهيوني على غزة، إذ أعلن مناصرته للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان رغم الضغوط الذي مارسها الاتحاد الفرنسي على اللاعبين المسلمين والعرب في هذا الخصوص.

وتبعها بموقفه الذي تصدّر مشهد كأس آسيا 2024 إثر الخلافات بين الجماهير الأردنية والعراقية بعد المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور الثاني من البطولة وانتهت بفوز “النشامى” بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونشر “التعمري” عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) صورة له وهو يحمل العلم العراقي وعلّق بالقول “عَلَمٌ تَزَينَ بكلمة الله أكبر لا يُنَكّس، كرة القدم تجمعنا ولا تُفرقنا، هاردلك للعراق الشقيق والحبيب”.

من هو “ميسي الأردن”؟

بدأ “ميسي الأردن” كما يطلق عليه محبيه مسيرته الكروية بفريق “شباب الأردن” عام 2016 وبعد عام واحد انتقل على سبيل الإعارة إلى “الجزيرة” وتُوّج معه بلقب كأس الأردن.

وبعد تألقه محلياً انتقل “التعمري” في 2018 إلى “أبويل” القبرصي وساعد فريقه على الفوز بلقبي الكأس السوبر والدوري المحليين، وفي 2019 اختير أفضل لاعب في الدوري وشارك في دوري أبطال أوروبا و “يوربا ليغ”.

وفي 2020 انتقل “التعمري” إلى صفوف “لوفان” البلجيكي، وسجّل معهم 10 أهداف الأمر الذي لفت أنظار “مونبليه” الفرنسي إليه وجعلهم يوقّعون معه في صيف 2023، وسجّل معهم 3 أهداف في 16 مباراة حتى الآن، وحصد لقب لاعب الشهر مرة واحدة.

يُشار إلى أن الأردن استطاعت الوصول لنهائي أمم آسيا 2024 للمرة الأولى بتاريخها بعد أداء ملفت من لاعبيها وعلى رأسهم “التعمري”، لكنهم خسروا النهائي أمام صاحب الأرض قطر بـ3 أهداف مقابل هدف، وسجّل “التعمري” خلال البطولة 3 أهدف وصنع هدفين.

يُذكر أن “التعمري” قام في 2019 بتصرف مماثل لتصرفه مع الجماهير العراقية، لكن آنذاك مع الجماهير السورية، إثر انتصار الأردن على سوريا بالدور الأول لبطولة أمم آسيا، وما تبعه من خلافات بين جماهير المنتخبين.

ونشر حينها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات تؤكّد على الوحدة والمحبة بين السوريين والأردنيين، عدا عن مواساته الشعب السوري خلال حرائق الساحل 2022 وزلزال شباط 2023.