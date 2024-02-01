لبناني ارتكب جريمة قتل في لبنان وهرب إلى سوريا

ألقت شرطة كفرسوسة في دمشق القبض على مواطن لبناني ارتكب جريمة قتل في لبنان وقام بالهرب إلى سوريا، أعلنت وزارة الداخلية عن هذا الحادث عبر صفحتها الرسمية على موقع Facebook، حيث أشارت إلى أنه في 27 يناير الجاري، قدم اللبناني جواد ادعاءً ضد اللبناني قاسم وعدة أشخاص آخرين، متهمين إياهم بقتل والده “رفعت” في بلدة بريتال بقضاء بعلبك في لبنان، ومن ثم فر القاتل إلى سوريا.

وفي إطار المتابعة، نجحت الشرطة في تحديد موقع قاسم واعتقاله في منطقة كفرسوسة،خلال التحقيقات، اعترف اللبناني قاسم بمشاركته مع عدة أشخاص في اعتراض طريق الضحية رفعت أثناء قيادته للسيارة في شارع عام في بريتال، حيث أطلقوا النار عليه باستخدام أسلحة حربية وقاموا برمي قنبلة داخل سيارته للتأكد من مقتله، وكل ذلك بسبب خلافات شخصية، بعد ذلك، فر إلى سوريا.

أكدت الوزارة في بيانها أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم، وسيتم تقديمه أمام القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية.