24-01-2024
العراق يوقف منح الفيزا للعمال السوريين
كشف عضو غرفة سياحة دمشق محمد البني، عن توقف استلام قوائم سمات الدخول (فيزا) إلى العراق ابتداء من اليوم حتى صدور التعليمات الجديدة.
وقال البني: إن هذا القرار يخص فقط عقود العمل السورية، إذ أن سوق العمل العراقية اكتفت من العمال السوريين، ولم يعد بحاجة، مبيناً أن من استلم سمة دخول سابقة لن يتأثر بالقرار.
وأضاف البني: إن هذا القرار لن يؤثر على السياحة أو الزيارات أو أي شيء آخر باستثناء عقود العمل، موضحاً أن بغداد كانت من أكثر الوجهات التي قصدها السوريين للعمل.
وأوضح أن هناك فرق بين أربيل والعراق، مشيراً إلى أن سمات الدخول (فيزا) إلى أربيل لم تتوقف حتى اللحظة.
هذا وتعتبر العراق ودبي وأربيل من أكثر الوجهات التي يقصدها السوريون للعمل.
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