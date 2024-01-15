عروض مسرحية تفاعلية ضمن فعاليات مهرجان الطفولة بحمص

قدم المسرح القومي بحمص الأحد 15/1/2024 عرضاً ترفيهياً تفاعلياً لفرقة “بون بون”، ومسرحية راقصة بعنوان “ليلى والذئب”، بحضور جمهور واسع من الأطفال وذويهم على خشبة قصر الثقافة بحمص.

ويأتي العرض ضمن فعاليات مهرجان الطفولة السنوي الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا في وزارة الثقافة، وتضمن توليفة منوعة من الفقرات الترفيهية والفنية والعروض الراقصة الموجهة للأطفال، كما استهدفت مسرحية ليلى والذئب من إعداد وإخراج سمر الديب ومادلين العشي فئة الأطفال حتى عمر 15 عاماً.

وأشارت الدكتورة سمر الديب إلى أن العرض يهدف إلى إدخال الفرح والبسمة لقلوب الأطفال والتأكيد على القيم والأخلاق والسلوكيات الصحيحة، وأهمها طاعة الوالدين وعدم التعامل مع الغرباء، لافتة إلى أن الفقرات الغنائية والترفيهية للشخصيات الكرتونية التي رافقت العرض ساهمت في إيصال أفكار إيجابية للأطفال كاللعب مع الأصدقاء بطريقة منظمة بعيداً عن الفوضى والتخريب.

بدورها أوضحت مدربة الرقصات والحركة على المسرح مادلين عشي أنه تم استخدام شاشة العرض للإيحاء بمكان الحكاية ضمن الغابة وتوظيف الإضاءة والديكور بشكل هادف لتنشيط الخيال لدى الأطفال، مبينة أن حركة الشخصيات على المسرح مدروسة بشكل متناغم مع الرقصات والموسيقا المناسبة لتخدم فكرة العرض بالابتعاد عن الغرباء وإمكانية إصلاح الشخص السيئ.

وأعرب عدد من الأطفال وأهاليهم عن شكرهم لتقديم هذه العروض التي رسمت البسمة على وجوههم، وأتاحت لهم المشاركة بالرقصات مع شخصياتهم المحببة ومعرفة السلوكيات الصحيحة بأسلوب ممتع.