10 ملايين دولار مقابل معلومات عنهم.. من هم “ممولو حمـ. ـاس” الخمسة؟

تقدم الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات حول خمسة أفراد وصفتهم وزارة الخارجية الأمريكية بأنهم “ممولي حماس”، وتشير الخارجية الأمريكية إلى أن هؤلاء الأفراد لهم صلة وثيقة بإدارة حركة حماس وتمويلها وفقاً لموقع الحرة.

يأتي هذا الإعلان عن المكافآت بعد أربع جولات من العقوبات الأمريكية المفروضة على حماس، عقب أحداث السابع من أكتوبر.

الأفراد الذين يُطلب معلومات عنهم:

عبدالباسط حمزة (69 عامًا):

يُعد أحد ممولي حركة حماس، مقيم في السودان، وشارك في إرسال نحو 20 مليون دولار لصالح حماس.

عامر الشوا (60 عامًا):

الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار العقاري “تريند جايو”، مقره في تركيا، ويتصل بحركة حماس.

أحمد جهلب (48 عامًا):

ناشط في حماس وجزء من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا، يشغل منصب سكرتير المحفظة الاستثمارية وينسق الأنشطة المختلفة للشركة.

وليد جادالله (66 عامًا):

ناشط في حماس، يقيم في تركيا، وعضو في مجالس إدارة العديد من الشركات الاستثمارية التابعة لحماس.

محمد نصرالله:

ناشط قديم في حماس، مقيم في قطر، وشارك في تحويل عشرات ملايين الدولارات لحماس، بما في ذلك الجناح العسكري لحماس “كتائب عز الدين القسام”.

أوضحت الخارجية الأمريكية أن المكافآت ستقدم لمن يقدم معلومات عن أي مصادر إيرادات لحماس والمانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس والشركات التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس.