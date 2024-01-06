يوم جديد من طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا فجروا عبوة مضادة للأفراد بقوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة خزاعة شرق مدينة خان يونس وأوقعوهم بين قتيل ومصاب كما فجروا دبابة بعبوة “شواظ” واستهدفوا أخرى بقذيفة “الياسين 105” في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا قضوا على قوة صهيونية راجلة مكونة من 8 جنود من النقطة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط منطقة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 92 إلى 22722 والجرحى إلى 58166.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 12 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيداً و256 جريحاً.

– وسائل إعلام فلسطينية: 25 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 22 منذ فجر اليوم.

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

– منسق أممي: غزة تواجه تهديدات يومية على مرأى العالم والقصف الإسرائيلي جعلها غير صالحة للسكن

– وسائل إعلام فلسطينية: 15 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل وسط قطاع غزة.

– استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: 18 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.