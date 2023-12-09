سورية وإيران توقعان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

وقعت سورية وإيران خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المنعقدة حاليا في طهران عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

حيث وقع رئيس اللجنة من الجانب السوري رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس و رئيس اللجنة من الجانب الإيراني النائب الأول للرئيس الإيراني الدكتور محمد مخبر محضر بروتوكول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها ملحق لاتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين البلدين في عام 2011، و مذكرة تفاهم للتعاون بين مصرف سورية المركزي و المصرف المركزي الإيراني، ومذكرة تفاهم في مجال السياحة وأخرى للتعاون في مجال الآثار والمتاحف وفي مجال الرياضة.

‏ كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في الجمهورية العربية السورية ومنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ووقع المذكرات المذكورة عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة وثريا الادلبي معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.