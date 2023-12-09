رجل أعمال سوري يفوز بجائزة موهبة رواد الأعمال لعام 2023 في هولندا

كانت جائزة موهبة رواد الأعمال للعام 2023 في هولندا من نصيب السوريين ، إذ تم اختيار مؤسس شركة (سيريان كرتون) السوري “معتز عوف” للفوز بالجائزة وفقاً لموقع “بيونينخن” الهولندي.

وكان تقرير لجنة التحكيم لجائزة المواهب أشار إلى أن قصة “معتز” الريادية ليست قصة يومية، فالرجل هرب من الحرب في سوريا وجاء الى (بيونينجن) في مقاطعة (خيلدر لاند) الهولندية ومن منطلق فخره بوطنه وروحه الريادية، أسس شركة “القطن السوري” قبل بعض سنوات.

حيث يعرف القليل في العالم أن السوريين لديهم تقاليد عمرها قرون في إنتاج القطن عالي الجودة، ومن خلال شركته يضمن “معتز” أن المنسوجات الفاخرة من سوريا متاحة أيضا وبأسعار مقبولة للمستهلكين في هولندا وخارجها.

وأشار الموقع إلى انه يتم تصنيع منتجات الشركة في مصانع في تركيا، حيث يعمل أيضا العديد من السوريين، وهذا يمنح مواطنيه هناك الأمان الوجود.

وتطور “معتز” خلال سنوات قليلة ليصبح رجل أعمال له تأثيره.

وكان مستشار بلدية “بيونينخن” قدم الجائزة أيضا الى الأختين الفائزتين (ليليان وديبي فان دويجغريزين) وشركتهما، كأفضل رواد أعمال لعام 2023 في “بيونينجن”.