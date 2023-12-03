الرئيس الألماني ينتظر نصف ساعة على سلم الطائرة في الدوحة

اضطر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، إلى الانتظار عند باب الطائرة لنصف ساعة، عند وصوله إلى قطر، حيث لم يكن هناك أي مسؤول قطري لاستقباله. مقاطع فيديو يوم الخميس أظهرته وهو يقف عاجزا عن التقدم.

كانت السجادة الحمراء ممدة لاستقباله، وكان السفير الألماني متواجدًا، ولكن انضم وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي بعد ذلك لاستقبال الضيف.

تقارير صحفية أشارت إلى أن التأخر ربما كان بسبب هبوط طائرته قبل الموعد المحدد،

خلال لقاءه مع أمير قطر، تناولا تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية، وناقشا القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مجالات التعاون المشترك.

أكد أمير قطر على أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، والبحث عن حلول تتماشى مع القرارات الدولية والأممية.



عربي ٢١