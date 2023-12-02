الشمس الكاذبة.. ظاهرة جوية نادرة في سماء دمشق!

شهدت سماء دمشق، الخميس، ظاهرة فريدة تعرف باسم “الشموس الكاذبة”.

ووفقًا لرئيس مركز التنبؤ في الأرصاد الجوية، شادي جاويش، فإن هذه الظاهرة تظهر على شكل دائرة بيضاء أفقية عند نفس زاوية ارتفاع الشمس.

وأوضح جاويش أن هذه الظاهرة النادرة تحدث نتيجة لانكسار الضوء عبر بلورات الجليد في السحب الرقيقة العالية المعروفة بالسمحاقي (Cirrus).

وتحدث هذه الظاهرة في ظروف جوية معينة، تشمل درجات حرارة منخفضة، واستقرار جوي، وتوفر كبير لبخار الماء في الجو الذي يتحول إلى بلورات جليد في زوايا محددة.

وأضاف جاويش أن هذه الظاهرة قد تحدث أيضًا ليلاً، حيث يُشار إليها بـ “القمر الكاذب”.

وفيما يتعلق بالأحوال الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، أشار جاويش إلى أن الأجواء ستكون مستقرة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة نهارًا، بينما ستظل الليالي باردة.

وحذر من تشكل الضباب في الصباح الباكر والليل المتأخر خلال الأيام المقبلة، حيث أكد أن الضباب سيكون الظاهرة الرئيسية خلال اليومين القادمين.



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