 مصر تطلق أول صراف آلي لبيع سبائك الذهب

في إطار سياسات الحكومة بشأن التحول الرقمي، ‏ شهدت مصر تفعيل أول ماكينة "صراف آلي" لبيع سبائك الذهب.

وأوضح مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، الدكتور ناجي فرج، أن خدمة ماكينة الصراف الآلي لبيع سبائك الذهب، متاحة في العديد من دول العالم منذ أكثر من 10 سنوات.

وعن طريقة عمل الماكينة، بيّن فرج، أنه يتم طلب قيمة الذهب منها لبيع سبائك الذهب، من خلال وضع النقود بثمن سعر الغرام الحالي في مصر، وفور سحب الأمول يحصل المواطن على الذهب المطلوب بالغرامات التي حددها فورا.

ولفت إلى أنه تم البدء بالخدمة في مصر، في أحد المراكز التجارية، وسوف يتم تعميمها في باقي المراكز قريبا، وستكون الماكينة متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وتتيح للعملاء شراء الذهب في حدود الميزانية التي يحددونها، وتوفر الذهب بدءا من 1 غرام إلى 100 غرامات.

وأضاف: يتم الشراء من ماكينة بيع الذهب، بوضع بطاقة الخصم أو الائتمان أو البطاقة الذكية من أي بنك في البداية، ثم تحديد الخيار المحدد لشراء الذهب، يليه تحديد السعر والذهب، بعد ذلك إدخال كلمة المرور، وفي النهاية تقوم الماكينة بإخراج السبيكة المطلوبة.