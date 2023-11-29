عامل نظافة ينتحل صفة “طبيب” ويقتلع 4 أسنان لمريض

انتحل عامل نظافة صفة طبيب، وقلع 4 أسنان لأحد المرضى ووصف له الدواء، وذلك في إحدى العيادات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية، وفقاً لوسائل إعلام.

واتصل المريض “هاكان يلدريم” بالعيادة، ليرد عليه عامل النظافة “جمال شان أسلان” ويقدّم نفسه على أنه طبيب أسنان من ثم يحدد موعداً له للحضور في المساء.

وبعد الترحيب بالمريض، اكتسب “شان أسلان” الثقة عندما أخبره عامل النظافة أنه محاضر في إحدى الجامعات، ثم فحص أسنان “يلدريم” في العيادة التي كان فيها بمفرده وقرر إزالة 4 منها، وحاول “يلدريم” توضيح أنه ليس من الصواب خلع الأسنان الخارجية، لكن “شان أسلان” رد بالقول: “هل تعلمني وظيفتي؟”، من ثم خلع أسنانه الأمامية الأربعة العلوية تحت التخدير الموضعي.

وذهب “يلدريم” إلى الصيدلية بالوصفة الطبية التي كتبها له “الطبيب الوهمي”، لكن الصيدلي ذكر له أن الوصفة الطبية ليست مختومة، وحينها تم الكشف عن الخدعة التي تعرض لها “يلدريم”.