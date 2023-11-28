تسجيل عقود الزواج بالليرات الذهبية في سورية!

أفصح محامٍ سوري عن زيادة ملحوظة في ظاهرة تسجيل وتعديل المهور باستخدام “الليرة الذهبية”، مشيرًا إلى تحول تلك الظاهرة إلى ما يُعرف الآن بـ “بورصة المهر”.

وقد أطلق هذا التحذير في ظل التأثيرات السلبية والعواقب الجسيمة التي قد تنجم عن هذا السلوك في المجتمع.

أوضح المحامي أنس بهجت سليم أنه منذ فترة سمح القانون بتسجيل وتعديل المهور باستخدام “الليرة الذهبية”، تكاثرت الحالات التي تُسجل فيها المهور بهذه الطريقة بشكل يومي، ما أدى إلى تشكل ما يشبه “بورصة المهر”.

وأشار إلى خطورة هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الشبان في السجون بسبب قضايا المهور، مما يزيد من حالات الطلاق.

وكشف المحامي أن أعلى قيمة لمهر تم تسجيلها في الأشهر الأخيرة كانت تتمثل في 2 كيلو ذهب كمؤخر و2 كيلو ذهب كمقدم.

يجدر بالذكر أن قيمة مهر سُجِّلت بمبلغ يصل إلى 200 مليار ليرة سورية في محافظة اللاذقية قبل أكثر من سنة، ووُصِفت حينها بأنها “خرافية”، حيث حاول القاضي الشرعي مناقشة الزوج الذي ظل مُصِّرًا على موقفه.



البعث

