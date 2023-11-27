السوريون يعيشون على الطوى

أكد مدير فرع مخابز ريف دمشق علي محمد، التوجه الدائم والمستمر باتجاه زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة نقاط البيع في أنحاء ريف دمشق لتتماشى مع الزيادة السكانية المضطردة.

وأفاد محمد أن منافذ بيع الخبز متنوعة ومنتشرة في جميع مناطق ريف دمشق عن طريق المعتمدين والأكشاك وصالات السورية للتجارة وكذلك منافذ البيع المباشر من الأفران، وتوجهات الوزارة مستمرة لزيادة منافذ البيع وتأمين مخصصات كافية من الدقيق لتقليل حالات الازدحام على الأفران قدر الإمكان.

وأوضح محمد أن بيع ربطة الخبز بسعر الكلفة 3000 ليرة وهو أقل بكثير من سعر الكلفة وتبعا لذلك حتى هذا السعر هو سعر مدعوم.

وقال أحد المشرفين على مخبز احتياطي: (ما ظل قدام الناس غير الخبز ترتكي عليه)، أي إن الخبز أصبح الوجبة الأساسية لأغلبية العوائل بعد الارتفاع الكبير بأسعار المواد التموينية والخضر وهذا ما يبرر الازدحام الكبير على المخابز.

أكد عضو مجلس بلدي في جديدة الفضل، أنه لم تبق جهة وصائية أو إدارية أو مختصة أو إلا وتدخلت في مخبز التجمع ولكن من دون جدوى نظراً للكثافة السكانية الكبيرة وإعادة المعتمدين من خارج التجمع إلى المخبز وعدد الربطات التي يحصلون عليها نحو 3000 ربطة أي ربع الإنتاج تقريباً.