تكلفة أي طبخة «بدون لحمة» لا تقل عن 75 ألف ليرة

تواصل أسعار كافة السلع والمواد ارتفاعها اللامسبوق، وسط انعدام قدرة السوريين على مجاراتها برواتبهم التي لاتكفي ثمن الخبز.



ففي اللاذقية، بلغ سعر كيلو البطاطا 7 آلاف ليرة، و3500 للبندورة، والخيار 8 آلاف ليرة، الكوسا 7500 ليرة، الباذنجان 6500 ليرة، وكيلو الزهرة 6 آلاف ليرة، رأس الثوم بألفي ليرة، الفاصولياء 14 ألفاً والفاصولياء الحب بـ30 ألفاً وعدس الشورية 30 ألف ليرة، وحتى الخسة صارت 3500 ليرة.



ووصل سعر كيلو لحم العجل إلى 130 ألف ليرة، والقهوة التي يبدأ سعر الكيلو منها بـ110 آلاف ليرة والمتة التي يبدأ سعر 200 غرام بـ14 ألف ليرة، والمحارم المنزلية بـ19 ألف ليرة للعلبة وما فوق، وكيلو السكر 14 ألف ليرة، والرز بـ14 ألفاً والبرغل 12 ألفاً والسمنة 47 ألف ليرة، ومسحوق الغسيل يبدأ من 45 ألف ليرة والصابونة الصغيرة بـ3 آلاف ليرة.



وقال أحد المواطنين، إن تسعير المواد بات على هوى ومزاج الباعة، إذ تختلف الأسعار عند المحل نفسه بين الصباح والمساء، من دون القدرة على فعل شيء غير التذمر بعد دفع ما يريد لحاجتنا لهذه المواد الأساسية.



وذكرت سيدة أن تكلفة أي «طبخة» لا تقل عن 75 ألف ليرة من دون لحوم، مؤكدة أنها باتت تطبخ بالأسبوع مرتين فقط مع تراكم الديون عليها لعدم تغطية راتبها الوظيفي شراء كل الحاجيات الشهرية للعائلة.

الوطن